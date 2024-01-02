В Киеве исчезают свет и вода, зафиксировано массовое падение обломков

"Часть объектов и жилых домов в нескольких районах столицы обесточены", - говорится в сообщении.

Корреспонденты "Суспільного" сообщают об исчезновении водоснабжения в некоторых районах города.

Кроме того, как сообщает КГВА, в результате ракетной атаки зафиксировано падение остатков в Печерском районе на крышу многоэтажного жилого дома.

В Оболонском районе - остатки упали на территорию складских помещений.

"Также предварительно зафиксировано падение остатков и в Святошинском районе", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Голосеевском районе падение обломков на открытом участке. Оперативные службы следуют на места.

Масштабный ракетный обстрел Киева

В настоящее время во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Зафиксированы пуски ракет с российских стратегических бомбардировщиков. Людей призывают находиться в укрытиях.

Утром 2 января в Киеве прогремела серия взрывов. В городе и области работает ПВО.

В частности, российские войска во время ракетной атаки выпустили в направлении Киева несколько гиперзвуковых баллистических ракет "Кинжал".

Также под масштабным обстрелом находится Харьков.

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