В Киеве исчезают свет и вода, зафиксировано массовое падение обломков

Киев находится под массированным ракетным обстрелом России. В нескольких районах столицы пропал свет и водоснабжение. Также зафиксировано падение обломков ракеты на крыши жилого дома и открытую местность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.
"Часть объектов и жилых домов в нескольких районах столицы обесточены", - говорится в сообщении.
Корреспонденты "Суспільного" сообщают об исчезновении водоснабжения в некоторых районах города.
Кроме того, как сообщает КГВА, в результате ракетной атаки зафиксировано падение остатков в Печерском районе на крышу многоэтажного жилого дома.
В Оболонском районе - остатки упали на территорию складских помещений.
"Также предварительно зафиксировано падение остатков и в Святошинском районе", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Голосеевском районе падение обломков на открытом участке. Оперативные службы следуют на места.
В настоящее время во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Зафиксированы пуски ракет с российских стратегических бомбардировщиков. Людей призывают находиться в укрытиях.
Утром 2 января в Киеве прогремела серия взрывов. В городе и области работает ПВО.
В частности, российские войска во время ракетной атаки выпустили в направлении Киева несколько гиперзвуковых баллистических ракет "Кинжал".
Также под масштабным обстрелом находится Харьков.
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