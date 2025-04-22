В Киеве нашли мужчину с огнестрельным ранением: полиция расследует покушение на убийство

В Святошинском районе Киева утром 22 апреля обнаружили мужчину с огнестрельным ранением.
По данным полиции, инцидент произошел около 08:50.
На место происшествия сразу прибыли руководство столичной полиции, следственно-оперативная группа, кинологи и медики.
Мужчину госпитализировали, сейчас он получает медицинскую помощь.
Правоохранители начали уголовное производство по статье "покушение на умышленное убийство" (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины).
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и разыскивает лиц, причастных к преступлению.