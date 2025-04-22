В Киеве нашли мужчину с огнестрельным ранением: полиция расследует покушение на убийство

Стрельба в Киеве

Напомним, недавно в Подольском районе Киева 20 марта, произошла стрельба в офисном здании. Стрелок после преступления покончил с собой.

Правоохранители установили, что 39-летний мужчина зашел в офисное здание и несколько раз выстрелил в сотрудницу компании. После этого злоумышленник скрылся с места преступления.

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