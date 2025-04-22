RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В Киеве нашли мужчину с огнестрельным ранением: полиция расследует покушение на убийство

Фото: В Киеве нашли мужчину с огнестрельным ранением (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Киеве мужчину нашли с огнестрельным ранением. Полиция расследует покушение на убийство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева в Telegram.

В Святошинском районе Киева утром 22 апреля обнаружили мужчину с огнестрельным ранением.

По данным полиции, инцидент произошел около 08:50.

На место происшествия сразу прибыли руководство столичной полиции, следственно-оперативная группа, кинологи и медики.

Мужчину госпитализировали, сейчас он получает медицинскую помощь.

Фото: В Киеве нашли мужчину с огнестрельным ранением

Правоохранители начали уголовное производство по статье "покушение на умышленное убийство" (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и разыскивает лиц, причастных к преступлению.

Стрельба в Киеве

Напомним, недавно в Подольском районе Киева 20 марта, произошла стрельба в офисном здании. Стрелок после преступления покончил с собой.

Правоохранители установили, что 39-летний мужчина зашел в офисное здание и несколько раз выстрелил в сотрудницу компании. После этого злоумышленник скрылся с места преступления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВойна в Украине