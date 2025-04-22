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В Киеве нашли мужчину с огнестрельным ранением: полиция расследует покушение на убийство

Вторник 22 апреля 2025 10:05
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В Киеве нашли мужчину с огнестрельным ранением: полиция расследует покушение на убийство Фото: В Киеве нашли мужчину с огнестрельным ранением (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Киеве мужчину нашли с огнестрельным ранением. Полиция расследует покушение на убийство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева в Telegram.

В Святошинском районе Киева утром 22 апреля обнаружили мужчину с огнестрельным ранением.

По данным полиции, инцидент произошел около 08:50.

На место происшествия сразу прибыли руководство столичной полиции, следственно-оперативная группа, кинологи и медики.

Мужчину госпитализировали, сейчас он получает медицинскую помощь.

В Киеве нашли мужчину с огнестрельным ранением: полиция расследует покушение на убийствоФото: В Киеве нашли мужчину с огнестрельным ранением

Правоохранители начали уголовное производство по статье "покушение на умышленное убийство" (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и разыскивает лиц, причастных к преступлению.

Стрельба в Киеве

Напомним, недавно в Подольском районе Киева 20 марта, произошла стрельба в офисном здании. Стрелок после преступления покончил с собой.

Правоохранители установили, что 39-летний мужчина зашел в офисное здание и несколько раз выстрелил в сотрудницу компании. После этого злоумышленник скрылся с места преступления.

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