В Киеве жестоко убили военного: подозреваемого задержали

По данным правоохранителей, накануне происшествия в полицию Киева поступило сообщение об исчезновении мужчины.

Было известно, что военнослужащий на собственном автомобиле должен был ехать в госпиталь, однако по дороге с ним пропала связь.

"К поиску мужчины немедленно были привлечены сотрудники отдела криминальной полиции Дарницкого управления и оперативники управления уголовного розыска", - сообщили в полиции.

После проведения первоочередных оперативных и следственных действий правоохранители таки установили детали убийства.

"По дороге в больницу мужчина заехал к своему товарищу за документами. Во время встречи между ними возникла ссора на почве долговых обязательств. Нападавший достал нож и нанес удар потерпевшему в шею, грудь и голову. Когда он убедился, что военный умер, то решил избавиться от тела и скрыть следы. Поэтому в дальнейшем он положил тело погибшего в спальный мешок, обмотал полиэтиленовой пленкой и на его же автомобиле отвез за город и бросил в водоем", - рассказали в полиции.

Судебно-медицинский эксперт обнаружил на теле умершего около 15 ножевых ранений.

Правоохранители провели детальный осмотр места преступления, пошагово отработали движение потерпевшего и установили личность нападавшего. Им оказался 31-летний житель Винницкой области, который кроме этого обвиняется в совершении разбойного нападения на двух женщин.

В случае доказательства вины подозреваемому может грозить до пятнадцати лет лишения свободы.

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