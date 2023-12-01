RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве жестоко убили военного: подозреваемого задержали

Фото: полиция задержала подозреваемого в убийстве военного (umdpl.info)
Автор: Карина Левицкая

Столичные правоохранители задержали подозреваемого в жестоком убийстве украинского военного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции Киева.

По данным правоохранителей, накануне происшествия в полицию Киева поступило сообщение об исчезновении мужчины.

Было известно, что военнослужащий на собственном автомобиле должен был ехать в госпиталь, однако по дороге с ним пропала связь.

"К поиску мужчины немедленно были привлечены сотрудники отдела криминальной полиции Дарницкого управления и оперативники управления уголовного розыска", - сообщили в полиции.

 

После проведения первоочередных оперативных и следственных действий правоохранители таки установили детали убийства.

"По дороге в больницу мужчина заехал к своему товарищу за документами. Во время встречи между ними возникла ссора на почве долговых обязательств. Нападавший достал нож и нанес удар потерпевшему в шею, грудь и голову. Когда он убедился, что военный умер, то решил избавиться от тела и скрыть следы. Поэтому в дальнейшем он положил тело погибшего в спальный мешок, обмотал полиэтиленовой пленкой и на его же автомобиле отвез за город и бросил в водоем", - рассказали в полиции.

Судебно-медицинский эксперт обнаружил на теле умершего около 15 ножевых ранений.

Правоохранители провели детальный осмотр места преступления, пошагово отработали движение потерпевшего и установили личность нападавшего. Им оказался 31-летний житель Винницкой области, который кроме этого обвиняется в совершении разбойного нападения на двух женщин.

В случае доказательства вины подозреваемому может грозить до пятнадцати лет лишения свободы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
полицияВойна России против Украины