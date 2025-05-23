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В Киеве женщина устроила стрельбу возле жилого дома

Иллюстративное фото: В Киеве женщина устроила стрельбу возле жилого дома (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве неизвестная женщина устроила стрельбу рядом с подъездом жилого дома в Днепровском районе. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства стрельбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу полицию Киева.

Отмечается, что информацию полиция обнаружила во время мониторинга социальных сетей.

"В столичных Telegram-каналах появилось видео, как женщина, находясь рядом с подъездом, из оружия произвела выстрел в сторону здания, после чего с места происшествия ушла", - пишет полиция.

Иллюстративное фото: В Киеве женщина устроила стрельбу возле жилого дома (facebook.com/UA.KyivPolice)

Сейчас на месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Также устанавливается личность нарушительницы.

В том же числе решается вопрос о правовой квалификации.

 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в Киеве двое мужчин устроили стрельбу в Дарницком районе во время езды. Позже правоохранители их задержали во время спецоперации.

Также 8 мая неизвестный устроил стрельбу в Софиевской Борщаговке под Киевом. В результате инцидента были погибшие.

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Киев