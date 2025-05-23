В Киеве женщина устроила стрельбу возле жилого дома

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в Киеве двое мужчин устроили стрельбу в Дарницком районе во время езды. Позже правоохранители их задержали во время спецоперации.

Также 8 мая неизвестный устроил стрельбу в Софиевской Борщаговке под Киевом. В результате инцидента были погибшие.

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