В Киеве неизвестная женщина устроила стрельбу рядом с подъездом жилого дома в Днепровском районе. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства стрельбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу полицию Киева.

Отмечается, что информацию полиция обнаружила во время мониторинга социальных сетей. "В столичных Telegram-каналах появилось видео, как женщина, находясь рядом с подъездом, из оружия произвела выстрел в сторону здания, после чего с места происшествия ушла", - пишет полиция. Иллюстративное фото: В Киеве женщина устроила стрельбу возле жилого дома (facebook.com/UA.KyivPolice) Сейчас на месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Также устанавливается личность нарушительницы. В том же числе решается вопрос о правовой квалификации.