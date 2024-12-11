В Киеве задержали мужчину за избиение собаки: что ему грозит и как чувствует себя животное

Полицейские открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с собакой, зафиксированной на видео в социальных сетях. На записи видно, как мужчина во время прогулки наносит удары животному.

Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался 40-летний киевлянин, ранее судимый за наркопреступления. В настоящее время мужчина задержан, и с ним проводятся следственные действия.

Подозреваемый в издевательстве над собакой в Киеве (Фото: Полиция Киева)

Трехлетний стаффордширский терьер, пострадавший от действий владельца, изъят и передан в специализированное убежище. Зоозащитники рассказали, что собака очень травмирована и ее отвезли в клинику на обследование.

Собаку забрали зоозащитники и отвезли в больницу (Фото: Полиция Киева)

Собаку забрали зоозащитники и отвезли в больницу (Фото: Полиция Киева)

Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет с конфискацией животного.