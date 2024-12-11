В Киеве задержали мужчину за избиение собаки: что ему грозит и как чувствует себя животное

В Киеве полиция задержала мужчину, подозреваемого в жестоком обращении с собакой. На опубликованных в соцсетях видео видно, как мужчина бьет ногами животное.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полицию Киева.
Полицейские открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с собакой, зафиксированной на видео в социальных сетях. На записи видно, как мужчина во время прогулки наносит удары животному.
Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался 40-летний киевлянин, ранее судимый за наркопреступления. В настоящее время мужчина задержан, и с ним проводятся следственные действия.
Трехлетний стаффордширский терьер, пострадавший от действий владельца, изъят и передан в специализированное убежище. Зоозащитники рассказали, что собака очень травмирована и ее отвезли в клинику на обследование.
Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет с конфискацией животного.
Ранее мы рассказывали, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №11328, предусматривающий ограничение на использование домашних животных в рекламе, выставках и других мероприятиях, если это создает угрозу их здоровью или не обеспечиваются соответствующие условия. Также предлагается запретить проведение косметических операций для животных
Украинское законодательство предусматривает штрафы для владельцев домашних животных за нарушение правил их содержания и выгула Согласно статье 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях, наказание может применяться в случаях:
- содержание животных в запрещенных местах или без регистрации
- выгула собак без поводка или намордника (для опасных пород)
- выгула в непредвиденных местах
- неуборка экскрементов в общественных местах
Штрафы составляют от 170 до 340 гривен для граждан и до 850 гривен для должностных лиц. За повторные нарушения суммы штрафов вырастают до 510 гривен для граждан и 1020 гривен для должностных лиц.
В случае причинения вреда здоровью человека или его имуществу, штрафы составляют до 3 400 гривен с возможностью конфискации животного.
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