В Киеве задержали мужчину за избиение собаки: что ему грозит и как чувствует себя животное
В Киеве полиция задержала мужчину, подозреваемого в жестоком обращении с собакой. На опубликованных в соцсетях видео видно, как мужчина бьет ногами животное.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полицию Киева.
Полицейские открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с собакой, зафиксированной на видео в социальных сетях. На записи видно, как мужчина во время прогулки наносит удары животному.
Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался 40-летний киевлянин, ранее судимый за наркопреступления. В настоящее время мужчина задержан, и с ним проводятся следственные действия.
Подозреваемый в издевательстве над собакой в Киеве (Фото: Полиция Киева)
Трехлетний стаффордширский терьер, пострадавший от действий владельца, изъят и передан в специализированное убежище. Зоозащитники рассказали, что собака очень травмирована и ее отвезли в клинику на обследование.
Собаку забрали зоозащитники и отвезли в больницу (Фото: Полиция Киева)
Собаку забрали зоозащитники и отвезли в больницу (Фото: Полиция Киева)
Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет с конфискацией животного.
Ранее мы рассказывали, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №11328, предусматривающий ограничение на использование домашних животных в рекламе, выставках и других мероприятиях, если это создает угрозу их здоровью или не обеспечиваются соответствующие условия. Также предлагается запретить проведение косметических операций для животных
Штрафы за нарушение правил содержания и выгула животных
Украинское законодательство предусматривает штрафы для владельцев домашних животных за нарушение правил их содержания и выгула Согласно статье 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях, наказание может применяться в случаях:
- содержание животных в запрещенных местах или без регистрации
- выгула собак без поводка или намордника (для опасных пород)
- выгула в непредвиденных местах
- неуборка экскрементов в общественных местах
Штрафы составляют от 170 до 340 гривен для граждан и до 850 гривен для должностных лиц. За повторные нарушения суммы штрафов вырастают до 510 гривен для граждан и 1020 гривен для должностных лиц.
В случае причинения вреда здоровью человека или его имуществу, штрафы составляют до 3 400 гривен с возможностью конфискации животного.
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