В Киеве трое мужчин избили и застрелили военного из-за дорожного конфликта

В Киеве между водителями автомобилей возник конфликт из-за первоочередности проезда, закончившегося тем, что водитель и пассажиры "Лексуса" узбили и застрелили военнослужащего, водителя "Хюндая".
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
Вчера около 16:00 в полицию Киева поступило сообщение о стрельбе на проспекте Глушкова.
Прибывшие на место полицейские предварительно выяснили, что за несколько минут до инцидента между военным, водителем "Хюндай" и водителем "Лексус" возник конфликт по поводу первоочередности проезда на дороге. Водитель и пассажиры "Лексус" избили военного, а затем водитель внедорожника произвел выстрел в сторону оппонента и вместе с товарищами скрылся на автомобиле. Врачи оказывали пострадавшему медицинскую помощь, но не смогли его спасти.
По полученной ориентировке патрульные остановили автомобиль "Лексус". Следователи задержали водителя и двух пассажиров.
Следователи Голосеевского управления полиции начали уголовные производства в отношении двух пассажиров по ч. 4 ст. 296 - хулиганство, и в отношении водителя по ч. 1 ст. 115 - умышленное убийство Уголовного кодекса. Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает наказание в виде 15 лет лишения свободы.
Напомним, в Харьковской области сотрудники СБУ задержали российских диверсантов, которые проводили "зачистки" местных жителей и издевались над украинцами, участвовавшими в АТО.
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