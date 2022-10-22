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В Киеве трое мужчин избили и застрелили военного из-за дорожного конфликта

Иллюстративное фото: в Киеве задержали мужчину по подозрению в убийстве военного из-за дорожного конфликта (gp.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

В Киеве между водителями автомобилей возник конфликт из-за первоочередности проезда, закончившегося тем, что водитель и пассажиры "Лексуса" узбили и застрелили военнослужащего, водителя "Хюндая".

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Вчера около 16:00 в полицию Киева поступило сообщение о стрельбе на проспекте Глушкова.

Прибывшие на место полицейские предварительно выяснили, что за несколько минут до инцидента между военным, водителем "Хюндай" и водителем "Лексус" возник конфликт по поводу первоочередности проезда на дороге. Водитель и пассажиры "Лексус" избили военного, а затем водитель внедорожника произвел выстрел в сторону оппонента и вместе с товарищами скрылся на автомобиле. Врачи оказывали пострадавшему медицинскую помощь, но не смогли его спасти.

По полученной ориентировке патрульные остановили автомобиль "Лексус". Следователи задержали водителя и двух пассажиров.

Следователи Голосеевского управления полиции начали уголовные производства в отношении двух пассажиров по ч. 4 ст. 296 - хулиганство, и в отношении водителя по ч. 1 ст. 115 - умышленное убийство Уголовного кодекса. Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Харьковской области сотрудники СБУ задержали российских диверсантов, которые проводили "зачистки" местных жителей и издевались над украинцами, участвовавшими в АТО.

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