В Киеве задержали мужчину, который открыл стрельбу по авто ветеранки: подробности и фото

Инцидент произошел вечером, 30 июня, в Подольском районе столицы.

Детали дела

По предварительным данным, мужчина, двигаясь на велосипеде, достал пистолет и выстрелил в машину марки Ford, которая ехала впереди. В салоне находились женщина-волонтер и ее сын. Потерпевшая отметила, что не имела никакого конфликта с мужчиной и не понимает причин его агрессии.

Полицейские быстро установили личность стрелка. Им оказался 46-летний киевлянин. Выяснилось, что незадолго до этого другая машина облила его водой из лужи. Возмущенный велосипедист попытался догнать нарушителя, однако перепутал машины и открыл огонь не по тому авто.

После выстрела он скрылся, но оперативники задержали его и изъяли оружие.

Что грозит

"Задержанному готовится сообщение о подозрении в хулиганстве, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений", - рассказали в полиции.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Фото: в Киеве полицейские задержали мужчину, который стрелял по машине волонтера Виктории Дворецкой (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)