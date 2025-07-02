В Киеве задержали мужчину, который открыл стрельбу по авто ветеранки: подробности и фото

В Киеве полицейские задержали мужчину, который стрелял по машине волонтера Виктории Дворецкой. Ему объявят подозрение в хулиганстве с применением оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
Инцидент произошел вечером, 30 июня, в Подольском районе столицы.
По предварительным данным, мужчина, двигаясь на велосипеде, достал пистолет и выстрелил в машину марки Ford, которая ехала впереди. В салоне находились женщина-волонтер и ее сын. Потерпевшая отметила, что не имела никакого конфликта с мужчиной и не понимает причин его агрессии.
Полицейские быстро установили личность стрелка. Им оказался 46-летний киевлянин. Выяснилось, что незадолго до этого другая машина облила его водой из лужи. Возмущенный велосипедист попытался догнать нарушителя, однако перепутал машины и открыл огонь не по тому авто.
После выстрела он скрылся, но оперативники задержали его и изъяли оружие.
"Задержанному готовится сообщение о подозрении в хулиганстве, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений", - рассказали в полиции.
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Фото: в Киеве полицейские задержали мужчину, который стрелял по машине волонтера Виктории Дворецкой (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
Напомним, вчера ветеранка и волонтер Виктория Дворецкая поделилась деталями инцидента, который произошел с ней. По ее словам, примерно в 20:00 она возвращалась домой вместе с сыном, когда возле рынка "Виноградарь" увидела, как велосипедист ударил по стеклу чужого автомобиля. Уже через несколько минут тот же человек совершил выстрел по ее машине.
Ветеранка возмущена тем, что пневматическое оружие в Украине можно приобрести практически без контроля - даже на популярных интернет-площадках. Она также подчеркнула, что в нынешних условиях в случае самозащиты она сама могла бы стать фигуранткой уголовного производства, даже если бы использовала свое зарегистрированное оружие для защиты ребенка.
Виктория Дворецкая - ветеранка российско-украинской войны, общественная активистка и автор инициативы "Повага". Свою борьбу за Украину начала еще во время Революции Достоинства, когда была участницей 39-й женской сотни Самообороны Майдана.
В 2014 году добровольцем ушла на фронт в составе батальона "Айдар". Участвовала в боях за Счастье и поселок Металлист, где получила ранения. В дальнейшем командовала ротой огневой поддержки, служила на Светлодарской дуге, преподавала в "Десне". Всего провела в ВСУ семь лет, почти четыре из них - непосредственно на передовой. Завершила службу в 2021 году в звании старшего лейтенанта.
После демобилизации активно работала над изменениями в ВСУ, в частности в рамках кампании "Невидимый батальон", которая добилась открытия боевых должностей для женщин. В 2016-м Дворецкая стала первой женщиной в ВСУ, которая официально возглавила боевое подразделение.
Работала в фонде "Вернись живым", где руководила ветеранским и инструкторским направлениями, реализовывала проекты поддержки инженерных войск и создала Школу БпЛА "Ятаган".
С января 2025 года - эксперт Офиса поддержки изменений при Министерстве обороны Украины.
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