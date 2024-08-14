По данным следствия, 40-летний уроженец Киева организовал на территории города незаконную схему продажи ручных противотанковых гранатометов через специализированные сайты.

Сначала он продал противотанковый гранатомет АТ-4 за 40 тысяч гривен через объявление. Покупатель частично перевел деньги на карточку продавца, а остальную сумму передал по почте после получения оружия.

Позже мужчина отправил другому клиенту еще один гранатомет с противотанковыми гранатами РПГ АТ-4 также через почту.

Злоумышленника задержали "на горячем" во время спецоперации, проведенной в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении, а следователи решают вопрос об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают происхождение оружия и боеприпасов, которые использовались в незаконном обороте.

Фото: В Киеве задержан мужчина, который в интернете продавал ручные гранатометы (t.me/kyiv_pro_office)