В Киеве задержали мужчину, который в интернете продавал ручные гранатометы и присылал их по почте покупателям.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
По данным следствия, 40-летний уроженец Киева организовал на территории города незаконную схему продажи ручных противотанковых гранатометов через специализированные сайты.
Сначала он продал противотанковый гранатомет АТ-4 за 40 тысяч гривен через объявление. Покупатель частично перевел деньги на карточку продавца, а остальную сумму передал по почте после получения оружия.
Позже мужчина отправил другому клиенту еще один гранатомет с противотанковыми гранатами РПГ АТ-4 также через почту.
Злоумышленника задержали "на горячем" во время спецоперации, проведенной в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении, а следователи решают вопрос об избрании меры пресечения.
Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают происхождение оружия и боеприпасов, которые использовались в незаконном обороте.
Фото: В Киеве задержан мужчина, который в интернете продавал ручные гранатометы (t.me/kyiv_pro_office)
Ранее сообщалось, что СБУ задержала мужчин, продававших криминалитету трофейные пулеметы и взрывчатку. Они работали в Киевской, Донецкой и Днепропетровской областях.
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