В Киеве застрелили полковника СБУ: что известно

В Киеве сегодня, 10 июля в Голосеевском районе произошла стрельба. Вследствие которой был убит полковник Службы безопасности Украины (СБУ).
Что известно об убийстве полковника СБУ - в материале РБК-Украина ниже.
Как сообщили изданию в пресс-службе СБУ, правоохранители уже возбудили уголовное дело по факту убийства сотрудника Службы безопасности Украины в Киеве.
Служба безопасности и Национальная полиция принимают комплекс мер для выяснения всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
Досудебное расследование продолжается по статье 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).
Полиция продолжает работать на месте стрельбы.
Лицо, причастное к совершению преступления устанавливается, принимаются меры по его задержанию.
Полиция показала видео с места убийства.
Напомним, что сегодня в 10:32 стало известно о стрельбе в Голосеевском районе Киева.
Как полицейские, прибыв по вызову, правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением.
На месте происшествия приступили к работе следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, сотрудники уголовного розыска, кинологи и другие службы.
Напомним, что на днях, а именно 8 июля, утром в Деснянском районе столицы полиция сообщила об убийстве.
Правоохранители выяснили, что к припаркованному на улице авто, в салоне которого находился мужчина, подошел неизвестный и выстрелил из оружия, после чего сбежал. От полученного огнестрельного ранения потерпевший погиб.
Полиция возбудила дело по статье умышленное убийство.
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