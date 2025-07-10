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В Киеве застрелили полковника СБУ: что известно

Четверг 10 июля 2025 11:58
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В Киеве застрелили полковника СБУ: что известно Фото: в Киеве убили полковника СБУ, правоохранители возбудили уголовное дело (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец, Юлия Акимова

В Киеве сегодня, 10 июля в Голосеевском районе произошла стрельба. Вследствие которой был убит полковник Службы безопасности Украины (СБУ).

Что известно об убийстве полковника СБУ - в материале РБК-Украина ниже.

Убит полковник СБУ

Как сообщили изданию в пресс-службе СБУ, правоохранители уже возбудили уголовное дело по факту убийства сотрудника Службы безопасности Украины в Киеве.

Служба безопасности и Национальная полиция принимают комплекс мер для выяснения всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Досудебное расследование продолжается по статье 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Полиция продолжает работать на месте стрельбы.

Лицо, причастное к совершению преступления устанавливается, принимаются меры по его задержанию.

Полиция показала видео с места убийства.

Стрельба в Киеве

Напомним, что сегодня в 10:32 стало известно о стрельбе в Голосеевском районе Киева.

Как полицейские, прибыв по вызову, правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением.

На месте происшествия приступили к работе следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, сотрудники уголовного розыска, кинологи и другие службы.

Напомним, что на днях, а именно 8 июля, утром в Деснянском районе столицы полиция сообщила об убийстве.

Правоохранители выяснили, что к припаркованному на улице авто, в салоне которого находился мужчина, подошел неизвестный и выстрелил из оружия, после чего сбежал. От полученного огнестрельного ранения потерпевший погиб.

Полиция возбудила дело по статье умышленное убийство.

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