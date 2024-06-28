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В Киеве запустили бесплатную обучающую интерактивную игру-ходилку для детей: где и как можно сыграть

Пятница 28 июня 2024 20:00
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В Киеве запустили бесплатную обучающую интерактивную игру-ходилку для детей: где и как можно сыграть "Кроки (не) в усі боки" напомнит детям правила безопасности во время войны (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ирина Костенко

На киевском железнодорожном вокзале на период летних каникул запустили интерактивную игру-ходилку для детей "Кроки (не) в усі боки", которая напомнит о правилах безопасности.

РБК-Украина рассказывает, что известно об этой инициативе, а также как и где именно можно сыграть в эту игру.

Что известно об интерактивной игре

"Кроки (не) в усі боки" - интерактивная игра-ходилка для детей и подростков, запущенная ЮНИСЕФ, ГСЧС и "Укрзализныцей".

Цель инициативы - напомнить юным украинцам о правилах безопасного поведения во время войны в интересной игровой форме (в рамках информационной кампании "Літні пригоди без шкоди").

"Летние каникулы - период, когда дети и подростки имеют больше свободного времени, свободы и часто находятся на улице без присмотра взрослых. А еще выбирают для досуга места, где могут таиться разнообразные опасности: водоемы, леса, железные дороги, заброшенные здания. Кроме того, в Украине сохраняется высокий уровень минной опасности", - объяснили в "Укрзализныце".

По примеру настольных игр команда проекта разработала "наполку" - с клеточками, ходами и яркими персонажами, сопровождающими ребенка на протяжении всей игры.

В Киеве запустили бесплатную обучающую интерактивную игру-ходилку для детей: где и как можно сыграть

Сыграть может каждый желающий (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Покрутив барабан и передвигаясь по игровому полю, расположенному прямо на полу вокзала, ребенок:

  • обходит разнообразные угрозы и избегает рискованного поведения
  • получает указания, как нужно и как не нужно поступать

К официальному запуску игры 21 июня присоединились юные спасатели и железнодорожники, а также Джин Чой (руководитель секции защиты прав детей Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине), Александр Чекрыгин (директор Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, полковник службы гражданского защиты), Сергей Олейник (исполняющий обязанности директора филиала "Вокзальная компания").

В Киеве запустили бесплатную обучающую интерактивную игру-ходилку для детей: где и как можно сыграть

Официальный запуск игры (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Игра охватывает четыре важные темы:

  • безопасное поведение на воде
  • правильное обращение с огнем
  • правильное поведение на железной дороге
  • правила минной безопасности

Где именно можно сыграть в игру

В игру "Кроки (не) в усі боки" можно сыграть на локации наземного перехода между Центральным и Южным вокзалами до 31 августа 2024 года.

В контакт-центре УЗ в Facebook уточнили, что игра - в свободном доступе

"При ожидании поезда на вокзале станции "Киев-Пассажирский" есть в свободном доступе игра для детей и взрослых, которая находится на конкорсе ближе к Южному вокзалу", - рассказала оператор.

По ее словам, играть можно свободно и очередей пока нет.

"Оплата не нужна. Можно просто приехать и поиграть", - добавила представительница УЗ.

Чтобы игра была еще более интерактивной, разработчики создали диджитал-дополнение к ней.

Речь идет о том, что участники могут получать задания и узнавать количество ходов через смартфон, одновременно физически передвигаясь по нанесенному на пол полю.

В Киеве запустили бесплатную обучающую интерактивную игру-ходилку для детей: где и как можно сыграть

Интерактивная игра "Кроки (не) в усі боки" (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Для начала игры достаточно отсканировать QR-код, размещенный на старте.

В Киеве запустили бесплатную обучающую интерактивную игру-ходилку для детей: где и как можно сыграть

Играть в эту игру - легко (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

"Это отличная возможность провести время в ожидании поезда весело и с пользой", - отметили в пресс-службе "Укрзализныци".

Напомним, ранее мы рассказывали, что за буллинг детей предлагают наказывать не только в школах.

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При подготовке материала были использованы следующие источники: страница "Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia" в Facebook, официальный сайт УЗ, контакт-центр УЗ.

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