В Киеве запустили бесплатную обучающую интерактивную игру-ходилку для детей: где и как можно сыграть
На киевском железнодорожном вокзале на период летних каникул запустили интерактивную игру-ходилку для детей "Кроки (не) в усі боки", которая напомнит о правилах безопасности.
РБК-Украина рассказывает, что известно об этой инициативе, а также как и где именно можно сыграть в эту игру.
Что известно об интерактивной игре
"Кроки (не) в усі боки" - интерактивная игра-ходилка для детей и подростков, запущенная ЮНИСЕФ, ГСЧС и "Укрзализныцей".
Цель инициативы - напомнить юным украинцам о правилах безопасного поведения во время войны в интересной игровой форме (в рамках информационной кампании "Літні пригоди без шкоди").
"Летние каникулы - период, когда дети и подростки имеют больше свободного времени, свободы и часто находятся на улице без присмотра взрослых. А еще выбирают для досуга места, где могут таиться разнообразные опасности: водоемы, леса, железные дороги, заброшенные здания. Кроме того, в Украине сохраняется высокий уровень минной опасности", - объяснили в "Укрзализныце".
По примеру настольных игр команда проекта разработала "наполку" - с клеточками, ходами и яркими персонажами, сопровождающими ребенка на протяжении всей игры.
Сыграть может каждый желающий (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Покрутив барабан и передвигаясь по игровому полю, расположенному прямо на полу вокзала, ребенок:
- обходит разнообразные угрозы и избегает рискованного поведения
- получает указания, как нужно и как не нужно поступать
К официальному запуску игры 21 июня присоединились юные спасатели и железнодорожники, а также Джин Чой (руководитель секции защиты прав детей Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине), Александр Чекрыгин (директор Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, полковник службы гражданского защиты), Сергей Олейник (исполняющий обязанности директора филиала "Вокзальная компания").
Официальный запуск игры (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Игра охватывает четыре важные темы:
- безопасное поведение на воде
- правильное обращение с огнем
- правильное поведение на железной дороге
- правила минной безопасности
Где именно можно сыграть в игру
В игру "Кроки (не) в усі боки" можно сыграть на локации наземного перехода между Центральным и Южным вокзалами до 31 августа 2024 года.
В контакт-центре УЗ в Facebook уточнили, что игра - в свободном доступе
"При ожидании поезда на вокзале станции "Киев-Пассажирский" есть в свободном доступе игра для детей и взрослых, которая находится на конкорсе ближе к Южному вокзалу", - рассказала оператор.
По ее словам, играть можно свободно и очередей пока нет.
"Оплата не нужна. Можно просто приехать и поиграть", - добавила представительница УЗ.
Чтобы игра была еще более интерактивной, разработчики создали диджитал-дополнение к ней.
Речь идет о том, что участники могут получать задания и узнавать количество ходов через смартфон, одновременно физически передвигаясь по нанесенному на пол полю.
Интерактивная игра "Кроки (не) в усі боки" (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Для начала игры достаточно отсканировать QR-код, размещенный на старте.
Играть в эту игру - легко (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
"Это отличная возможность провести время в ожидании поезда весело и с пользой", - отметили в пресс-службе "Укрзализныци".
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При подготовке материала были использованы следующие источники: страница "Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia" в Facebook, официальный сайт УЗ, контакт-центр УЗ.
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