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В Киеве загорелся парк динозавров: ГСЧС раскрыла детали инцидента

Фото: в Киеве загорелся парк динозавров (facebook.com dinoplanetvdng)
Автор: Карина Левицкая, Мария Кучерявец

В Киеве на территории ВДНХ сегодня, 9 июля, произошел пожар. Загорелись декоративные конструкции динозавра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий ГСЧС Киева и местные Telegram-каналы.

Как пояснили спасатели, сегодня в 11:44 в службу "101" поступило сообщение о пожаре на проспекте Академика Глушкова.

"На территории одного из объектов произошло возгорание декораций с распространением на рядом расположенный забор. Пожар был локализован в 11:59 на площади 30 м кв", - рассказали в ГСЧС.

Сообщается также, что уже в 12:11 пожар ликвидировали.

"Жертв и пострадавших нет. Причину возгорания будут устанавливать правоохранители", - добавили в службе.

Пожары в Киеве

Заметим, что это уже третий пожар в течение недели. В частности вчера, 8 июля, в центре Киева произошел масштабный пожар, а над городом распространялся столб дыма.

Подробнее об инциденте можно узнать в материале РБК-Украина.

До этого пожар произошел 6 июля. Сначала местные жители сообщили, что на Троещине были слышны взрывы.

После этого паблики сообщили, что в части Днепровского района города пропал свет. Как впоследствии подтвердил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, на левом берегу на нескольких улицах действительно исчезло электроснабжение в жилых домах.

Некоторые СМИ и Telegram-каналы распространяли информацию о якобы задымлении и взрыве на ТЭЦ-6, однако, по данным "Киевтеплоэнерго", инцидент с возгоранием произошел на предприятии за территорией ТЭЦ-6.

Стоит заметить, что в последние дни Украину накрыла сильная жара, а с ней растет и риск тепловых ударов.

РБК-Украина уже объясняло, как распознать опасное состояние, которое может закончиться потерей сознания или даже угрозой жизни, и что делать до приезда скорой.

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