В Киеве загорелся парк динозавров: ГСЧС раскрыла детали инцидента

Как пояснили спасатели, сегодня в 11:44 в службу "101" поступило сообщение о пожаре на проспекте Академика Глушкова.

"На территории одного из объектов произошло возгорание декораций с распространением на рядом расположенный забор. Пожар был локализован в 11:59 на площади 30 м кв", - рассказали в ГСЧС.

Сообщается также, что уже в 12:11 пожар ликвидировали.

"Жертв и пострадавших нет. Причину возгорания будут устанавливать правоохранители", - добавили в службе.