В Киеве загорелся парк динозавров: ГСЧС раскрыла детали инцидента

В Киеве на территории ВДНХ сегодня, 9 июля, произошел пожар. Загорелись декоративные конструкции динозавра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий ГСЧС Киева и местные Telegram-каналы.

Как пояснили спасатели, сегодня в 11:44 в службу "101" поступило сообщение о пожаре на проспекте Академика Глушкова. "На территории одного из объектов произошло возгорание декораций с распространением на рядом расположенный забор. Пожар был локализован в 11:59 на площади 30 м кв", - рассказали в ГСЧС. Сообщается также, что уже в 12:11 пожар ликвидировали. "Жертв и пострадавших нет. Причину возгорания будут устанавливать правоохранители", - добавили в службе.