ua en ru
Ср, 09 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Киеве загорелся парк динозавров: ГСЧС раскрыла детали инцидента

Киев, Среда 09 июля 2025 13:36
UA EN RU
В Киеве загорелся парк динозавров: ГСЧС раскрыла детали инцидента Фото: в Киеве загорелся парк динозавров (facebook.com dinoplanetvdng)
Автор: Карина Левицкая, Мария Кучерявец

В Киеве на территории ВДНХ сегодня, 9 июля, произошел пожар. Загорелись декоративные конструкции динозавра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий ГСЧС Киева и местные Telegram-каналы.

Как пояснили спасатели, сегодня в 11:44 в службу "101" поступило сообщение о пожаре на проспекте Академика Глушкова.

"На территории одного из объектов произошло возгорание декораций с распространением на рядом расположенный забор. Пожар был локализован в 11:59 на площади 30 м кв", - рассказали в ГСЧС.

Сообщается также, что уже в 12:11 пожар ликвидировали.

"Жертв и пострадавших нет. Причину возгорания будут устанавливать правоохранители", - добавили в службе.

Пожары в Киеве

Заметим, что это уже третий пожар в течение недели. В частности вчера, 8 июля, в центре Киева произошел масштабный пожар, а над городом распространялся столб дыма.

Подробнее об инциденте можно узнать в материале РБК-Украина.

До этого пожар произошел 6 июля. Сначала местные жители сообщили, что на Троещине были слышны взрывы.

После этого паблики сообщили, что в части Днепровского района города пропал свет. Как впоследствии подтвердил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, на левом берегу на нескольких улицах действительно исчезло электроснабжение в жилых домах.

Некоторые СМИ и Telegram-каналы распространяли информацию о якобы задымлении и взрыве на ТЭЦ-6, однако, по данным "Киевтеплоэнерго", инцидент с возгоранием произошел на предприятии за территорией ТЭЦ-6.

Стоит заметить, что в последние дни Украину накрыла сильная жара, а с ней растет и риск тепловых ударов.

РБК-Украина уже объясняло, как распознать опасное состояние, которое может закончиться потерей сознания или даже угрозой жизни, и что делать до приезда скорой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев ГСЧС Пожар
Новости
Почти все летело на Луцк: что известно о масштабной атаке РФ дронами и "Кинжалами"
Почти все летело на Луцк: что известно о масштабной атаке РФ дронами и "Кинжалами"
Аналитика
Вето Венгрии, помощь Украине, вступление в ЕС до 2030 года – интервью с еврокомиссаром Мартой Кос
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Вето Венгрии, помощь Украине, вступление в ЕС до 2030 года – интервью с еврокомиссаром Мартой Кос