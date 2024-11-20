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В Киеве погиб американский военный и преподаватель такмеда Майкл Меоли

Украина, Киев, Среда 20 ноября 2024 12:22
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В Киеве погиб американский военный и преподаватель такмеда Майкл Меоли Фото: Погиб Майкл Меоли (tdmu.edu.ua)
Автор: Татьяна Веремеева

В Киеве в результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия погиб Майк Меоли – американский военный и парамедик с большим опытом. Он внес значительный вклад в развитие тактической медицины в Украине.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение благотворительного фонда PULSE.

"Майк был преданным другом Украины и настоящим фанатом своего дела. Благодаря его усилиям сегодня в Украине действует сеть авторизованных тренинговых центров NAEMT, обучающих по самым высоким мировым стандартам", – говорится в сообщении.

Меоли активно внедрял лучшие практики тактической медицины, в частности, учил украинских военных методов экстренного спасения на поле боя. Особенно он любил рассказывать о коникотомии, делясь своим опытом с коллегами.

Также рассказывают, что особенностью подхода Майка была вера во внутренний потенциал украинцев. В отличие от некоторых западных экспертов, считавших, что Украина нуждается в постоянном внешнем контроле, он подчеркивал: "Лучшая тактическая медицина создается именно в Украине. Украинцы способны самостоятельно учить себя и передавать свой опыт дальше".

Ранее РБК-Украина рассказывало, что на войне погиб актер Петр Великий, много лет посвятивший творчеству в Черниговском областном академическом музыкально-драматическом театре им. Т. Шевченко. С началом полномасштабного вторжения в РФ он покинул сцену, чтобы встать на защиту Украины.

Также мы писали, что в боях за Украину погиб 22-летний Каллум Тиндал-Дрейлер, гражданин Великобритании и военнослужащий Интернационального легиона. Он погиб 5 ноября во время обороны наблюдательного пункта. До службы в Украине окончил военный колледж и работал в Национальной службе здравоохранения Британии.

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