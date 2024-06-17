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В Киеве зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции: заболели 14 детей

Фото: в Киеве зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве обнаружили вспышку острой кишечной инфекции у 14 детей, которые прибыли в один из отелей города. Все они госпитализированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве.

Как сообщается, 14 июня в управление поступило письмо-сообщение от Киевского городского центра контроля и профилактики болезней о регистрации 14 случаев заболеваемости острой кишечной инфекцией среди детей, прибывших в один из отелей города Киева. Все больные дети госпитализированы.

В Госпродпотребслужбе отметили, что начато внеплановое мероприятие государственного надзора (контроля) мощности, которая осуществляет оборот пищевой продукции на субъекте хозяйствования, с которым вероятно связана вспышка ОКИ, с отбором образцов сырья для лабораторных исследований, проб воды, смывов с объектов окружающей среды, бактериологического исследования персонала на носительство кишечных инфекций.

В ходе инспектирования на мощности выявлены нарушения законодательства о пищевых продуктах. Эпидемиологическое расследование продолжается.

"Для локализации, ликвидации вспышки и предотвращения дальнейшего распространения инфекции, представляющей угрозу здоровью, приняты все необходимые меры. Подготовлены решения о временном прекращении производства и/или оборота пищевых продуктов, предписание об устранении нарушений требований законодательства о пищевых продуктах", - добавили в Госпродпотребслужбе.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине начался эпидемический сезон холеры. Эта болезнь может быть опасной, особенно летом.

Также ранее в Украине зафиксировали увеличение количества больных коклюшем, который особенно опасен для детей.

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