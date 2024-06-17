В Киеве зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции: заболели 14 детей

Как сообщается, 14 июня в управление поступило письмо-сообщение от Киевского городского центра контроля и профилактики болезней о регистрации 14 случаев заболеваемости острой кишечной инфекцией среди детей, прибывших в один из отелей города Киева. Все больные дети госпитализированы.

В Госпродпотребслужбе отметили, что начато внеплановое мероприятие государственного надзора (контроля) мощности, которая осуществляет оборот пищевой продукции на субъекте хозяйствования, с которым вероятно связана вспышка ОКИ, с отбором образцов сырья для лабораторных исследований, проб воды, смывов с объектов окружающей среды, бактериологического исследования персонала на носительство кишечных инфекций.

В ходе инспектирования на мощности выявлены нарушения законодательства о пищевых продуктах. Эпидемиологическое расследование продолжается.

"Для локализации, ликвидации вспышки и предотвращения дальнейшего распространения инфекции, представляющей угрозу здоровью, приняты все необходимые меры. Подготовлены решения о временном прекращении производства и/или оборота пищевых продуктов, предписание об устранении нарушений требований законодательства о пищевых продуктах", - добавили в Госпродпотребслужбе.