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В Киеве из-под завалов достали тела еще 10 погибших, среди них - ребенок 2-х лет

Фото: в Киеве резко возросло количество жертв атаки 31 июля (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Кава

Количество жертв российского удара по Киеву в ночь на 31 июля возросло до 26 человек. Среди них - трое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

"В течение ночи и утром спасатели достали из-под завалов жилого дома в Святошинском районе 10 тел погибших, среди которых ребенок 2-х лет", - сообщили в ГСЧС.

Также по состоянию на утро 1 августа известно, что в результате обстрела пострадали 159 человек, из них - 16 детей. Психологи ГСЧС оказали помощь 112 людям.

"С места проведения работ вывезено более 2000 тонн обломков. К ликвидации последствий привлечено 180 спасателей и 60 единиц техники. Работы продолжаются", - рассказали спасатели.

Фото: в Киеве резко возросло количество жертв атаки 31 июля (t.me/dsns_telegram)

 

 

Атака на Киев

Напомним, российские оккупанты в ночь на 31 июля нанесли по Украине массированный удар. Россияне использовали 309 ударных дронов и восемь крылатых ракет "Искандер-К" - главной целью врага был Киев.

В Святошинском районе был разрушен подъезд многоэтажки.

Подробнее о ракетном ударе РФ по столице - читайте в материале РБК-Украина.

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