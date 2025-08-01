В Киеве из-под завалов достали тела еще 10 погибших, среди них - ребенок 2-х лет
Количество жертв российского удара по Киеву в ночь на 31 июля возросло до 26 человек. Среди них - трое детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
"В течение ночи и утром спасатели достали из-под завалов жилого дома в Святошинском районе 10 тел погибших, среди которых ребенок 2-х лет", - сообщили в ГСЧС.
Также по состоянию на утро 1 августа известно, что в результате обстрела пострадали 159 человек, из них - 16 детей. Психологи ГСЧС оказали помощь 112 людям.
"С места проведения работ вывезено более 2000 тонн обломков. К ликвидации последствий привлечено 180 спасателей и 60 единиц техники. Работы продолжаются", - рассказали спасатели.
Атака на Киев
Напомним, российские оккупанты в ночь на 31 июля нанесли по Украине массированный удар. Россияне использовали 309 ударных дронов и восемь крылатых ракет "Искандер-К" - главной целью врага был Киев.
В Святошинском районе был разрушен подъезд многоэтажки.
Подробнее о ракетном ударе РФ по столице - читайте в материале РБК-Украина.