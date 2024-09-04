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В Киеве вводят карантин, но причина не в COVID‑19: что известно

Фото: Амброзия полыннолистная (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Киеве вводят карантин из-за амброзии. Планируется уничтожение очагов распространения растения с использованием химических средств.

Борьба с амброзией в Киеве

Карантин вводят по всей территории столицы. Решение было принято по представлению Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве и введено соответствующим распоряжением Киевской городской военной администрации.

Он включает комплекс специальных мер по уничтожению очагов амброзии и предотвращению ее дальнейшего распространения. В частности, планируется:

  • уничтожение растения путем вырывания с корнями и сжигания, а в случае значительного засорения – скашивание или вырывание с корнями
  • создание фитоценозов из многолетних трав, способных подавлять амброзию полыннолистную
  • применение химических средств борьбы

При этом использование химических средств ограничивается только гербицидами, которые официально разрешены в Украине.

Что такое амброзия полыннолистная

Амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia) – это однолетнее травянистое растение, принадлежащее к семейству Астровые (Asteraceae). Она является инвазивным видом и считается опасной из-за своей способности вызывать сильные аллергические реакции у людей, в частности поллиноз (сенную лихорадку) во время своего цветения.

Амброзия может достигать высоты до 2 метров и имеет характерные рассеченные листья. Ее цветки мелкие, зеленоватого цвета, собраны в соцветия-колоски. Растение размножается семенами, которые могут сохранять жизнеспособность в почве от 5 до 40 лет. Оно распространяется ветром, водой, а также животными и людьми (на транспортных средствах, обуви и т.п.).

Ранее РБК-Украина писало, чем опасна амброзия и как избавиться от нее.

Также мы рассказывали о ядовитых комнатных растениях, которые могут навредить вашему здоровью.

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Киев