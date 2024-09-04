В Киеве вводят карантин, но причина не в COVID‑19: что известно

Борьба с амброзией в Киеве

Карантин вводят по всей территории столицы. Решение было принято по представлению Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве и введено соответствующим распоряжением Киевской городской военной администрации.

Он включает комплекс специальных мер по уничтожению очагов амброзии и предотвращению ее дальнейшего распространения. В частности, планируется:

уничтожение растения путем вырывания с корнями и сжигания, а в случае значительного засорения – скашивание или вырывание с корнями

создание фитоценозов из многолетних трав, способных подавлять амброзию полыннолистную

применение химических средств борьбы

При этом использование химических средств ограничивается только гербицидами, которые официально разрешены в Украине.

Что такое амброзия полыннолистная

Амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia) – это однолетнее травянистое растение, принадлежащее к семейству Астровые (Asteraceae). Она является инвазивным видом и считается опасной из-за своей способности вызывать сильные аллергические реакции у людей, в частности поллиноз (сенную лихорадку) во время своего цветения.

Амброзия может достигать высоты до 2 метров и имеет характерные рассеченные листья. Ее цветки мелкие, зеленоватого цвета, собраны в соцветия-колоски. Растение размножается семенами, которые могут сохранять жизнеспособность в почве от 5 до 40 лет. Оно распространяется ветром, водой, а также животными и людьми (на транспортных средствах, обуви и т.п.).