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В Киеве втрое возросло количество пищевых отравлений за последние недели

Фото: дети едят в садике (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Киеве количество пищевых отравлений из-за аномальной жары и отключения энергоснабжения за последние недели увеличилось почти втрое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир канала "Киев".

В комментарии начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что масштабные вспышки острых кишечных инфекций зафиксированы в детских дошкольных учреждениях и лагерях.

Кроме того, он напомнил, что если дома есть покупка из-за которой человек отравился, необходимо обязательно обратиться в Госпродпотребслужбу. Территориальный орган службы и горячая линия работают в каждом регионе. После обращения ведомство отреагирует в течение 24-х часов.

"Мы выезжаем на данное место в течение 24 часов, можем работать совместно с потребителем. Если есть угроза для здоровья, реагируем сразу, потому что действительно, сегодня увеличилось количество отравлений почти втрое", - сказал Рубан.

Также он добавил, что потребитель имеет право попросить у предприятия температурный журнал, а также проверить температурный режим, который должен не превышать 6-8°.

Забота о здоровье

Каждому человеку важно знать, с какими продуктами нужно быть особенно аккуратными. Поэтому РБК-Украина сообщало о 6 самых популярных продуктов, которые чаще всего вызывают пищевое отравление.

Кроме того мы писали, какие 5 продуктов ни в коем случае нельзя брать на пляж или пикник.

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Киев