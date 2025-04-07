В Киеве водителей предупредили о повышенном риске на дорогах: как избежать ДТП

Патрульная полиция Киева предупреждает водителей о вероятном осложнении движения на дорогах и повышенных рисках. Это связано с прогнозируемыми погодными условиями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правоохранителей в Facebook.
В Патрульной полиции Киева участников дорожного движения предупредили, что согласно данным Укргидрометцентра, сегодня (7 апреля) в столице ожидается снег.
"Чтобы ваша поездка в непогоду была безопасной, советуем придерживаться простых, но важных советов", - отметили правоохранители.
Так, водителям, которые будут передвигаться сегодня по Киеву, посоветовали:
"Если осадки настолько интенсивные, что ухудшают видимость - остановитесь на обочине и включите аварийную сигнализацию", - отметили патрульные.
В завершение украинцам посоветовали беречь себя, соблюдать правила дорожного движения (ПДД) и быть осторожными.
Согласно прогнозу погоды от Украинского гидрометеорологического центра на 7 апреля, в Киеве и Киевской области вероятны опасные метеорологические явления.
В целом погода до конца суток будет облачной, с прояснениями. Кроме того, в столичном регионе ожидаются:
"Погодные условия осложнят работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, приведут к нарушению движения транспорта на дорогах", - отметили синоптики.
Завтра, 8 апреля, на дорогах Киева и области также вероятна гололедица (местами).
В целом же будет облачно, с прояснениями. Ночью - без существенных осадков, днем - небольшой мокрый снег. Ветер - северо-западный, 7-12 м/с.
"Напоминаем: сейчас действует предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях. Погодные условия могут привести к повреждению раннецветущих деревьев и растений", - добавили в УкрГМЦ.
Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре рассказали, почему с 6 апреля снижение температуры воздуха до нуля градусов по Цельсию и ниже считается потенциально опасным погодным явлением - заморозком.
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