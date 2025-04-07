В Киеве водителей предупредили о повышенном риске на дорогах: как избежать ДТП

Предупреждение патрульных и советы водителям

В Патрульной полиции Киева участников дорожного движения предупредили, что согласно данным Укргидрометцентра, сегодня (7 апреля) в столице ожидается снег.

"Чтобы ваша поездка в непогоду была безопасной, советуем придерживаться простых, но важных советов", - отметили правоохранители.

Так, водителям, которые будут передвигаться сегодня по Киеву, посоветовали:

включать ближний свет фар;

держать безопасную дистанцию и интервал;

выбирать скорость в соответствии с погодными условиями;

тормозить постепенно, не резко;

избегать резких маневров.

"Если осадки настолько интенсивные, что ухудшают видимость - остановитесь на обочине и включите аварийную сигнализацию", - отметили патрульные.

В завершение украинцам посоветовали беречь себя, соблюдать правила дорожного движения (ПДД) и быть осторожными.

Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)

Какую погоду прогнозируют в Киеве в ближайшее время

Согласно прогнозу погоды от Украинского гидрометеорологического центра на 7 апреля, в Киеве и Киевской области вероятны опасные метеорологические явления.

В целом погода до конца суток будет облачной, с прояснениями. Кроме того, в столичном регионе ожидаются:

небольшой снег;

гололедица на дорогах;

порывы ветра местами 15-20 м/с;

заморозки в воздухе.

"Погодные условия осложнят работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, приведут к нарушению движения транспорта на дорогах", - отметили синоптики.

Прогноз погоды на 7 апреля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Завтра, 8 апреля, на дорогах Киева и области также вероятна гололедица (местами).

В целом же будет облачно, с прояснениями. Ночью - без существенных осадков, днем - небольшой мокрый снег. Ветер - северо-западный, 7-12 м/с.

"Напоминаем: сейчас действует предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях. Погодные условия могут привести к повреждению раннецветущих деревьев и растений", - добавили в УкрГМЦ.

Прогноз погоды в Киеве на 8 апреля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)