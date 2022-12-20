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В Киеве возобновили водоснабжение

Фото: в Киеве возобновили водоснабжение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Киеве восстановили систему водоснабжения. Однако нужно определенное время, чтобы она появилась в домах всех киевлян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

"Насосные агрегаты на водопроводных насосных станциях запустили в работу, но нужно время, чтобы вода дошла до всех потребителей", - написал он.

Клично отметил, что вода уже постепенно появляется в домах киевлян. Сначала - на нижних этажах домов.

Так, давление на верхних этажах домов обычно обеспечивают дополнительные станции подкачки, на запуск которых требуется время и электричество.

Коммунальщики продолжают работать, чтобы вернуть воду в домах всех киевлян.

Отметим, что сегодня в Киеве наблюдались перебои с водоснабжением из-за ремонта объектов энергетической инфраструктуры.

Кроме того ,в столице обеспечивается менее половины потребности потребления, в приоритете - питание критической инфраструктуры.

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Киев