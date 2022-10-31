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В Киеве возобновили электроснабжение, но не везде: когда подключат остальных потребителей

Фото: Когда включат свет в остальном Киеве (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Российские войска утром 31 октября нанесли очередной массированный удар по объектам критической инфраструктуры Киева, из-за чего значительная часть столицы осталась без света и воды. Проблема сейчас решена, но не везде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК Киевские электросети.

По данным организации, возобновлено электроснабжение для потребителей и объектов водоканала, которые остались без света из-за террористической атаки РФ на объекты критической инфраструктуры города утром 31 октября.

"По состоянию на 18:00 наши специалисты перевели на временную схему питания всех обесточенных потребителей в Киеве. Эти клиенты снова со светом", - говорится в сообщении.

Когда подключат остальных потребителей

В то же время, по указанию системного оператора НЭК "Укрэнерго", в Киеве сейчас применены экстренные ограничения электроснабжения.

Поэтому часть потребителей сейчас временно без электроснабжения в соответствии с потребностями энергосистемы.

Для этих потребителей электроснабжение будет восстановлено после стабилизации ситуации в энергосистеме, согласно указанию диспетчера "Укрэнерго".

Жителям Киева напомнили об экономии

"В связи с увеличением нагрузки на электросети, просим ответственно относиться к потреблению электроэнергии - включать энергоемкие приборы поочередно и максимально снизить потребление электроэнергии в пиковые часы с 17.00 до 23.00", - отметили в ДТЭК.

Отметим, что сегодня, 31 октября, российские войска обстреляли объекты критической инфраструктуры в ряде областей Украины. Часть столицы осталась без электро- и водоснабжения.

Также сообщалось, что появился график веерных отключений света для Киева.

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ДТЭККиев