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В Киеве убили мужчину после замечания о российской музыке: задержаны два брата

Пятница 18 апреля 2025 13:55
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В Киеве убили мужчину после замечания о российской музыке: задержаны два брата Фото: Полиция задержала подозреваемых в убийстве в Киеве (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Киеве конфликт из-за российской музыки закончился убийством. В совершении преступления подозревают двух братьев - им грозит пожизненное заключение.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

В Святошинском районе Киева застолье закончилось убийством из-за конфликта вокруг российской музыки. Двум братьям 21 и 22 лет правоохранители сообщили о подозрении в умышленном убийстве знакомого (ч. 2 ст. 115 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемые слушали российскую музыку в квартире во время застолья. Их 29-летний знакомый попросил выключить ее, что стало причиной конфликта. Один из братьев несколько раз ударил мужчину ножом, а другой - добил кастрюлей по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Братьев задержали согласно ст. 208 УПК Украины. Прокуратура обратилась в суд с ходатайством о взятии их под стражу. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Отметим, что согласно Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вину не докажет суд.

Напомним, в Киеве подростки включали российскую музыку на улице после ракетного удара РФ на Сумы. На замечания прохожих они реагировали смехом и еще добавляли больше громкости. Полиция установила участников - двое 17-летних и 20-летний парень были пьяны. Им грозит админответственность за хулиганство и распитие алкоголя. Родителей несовершеннолетних также оштрафовали.

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Киев Российская музыка
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