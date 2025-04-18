В Киеве убили мужчину после замечания о российской музыке: задержаны два брата

В Киеве конфликт из-за российской музыки закончился убийством. В совершении преступления подозревают двух братьев - им грозит пожизненное заключение.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру .

В Святошинском районе Киева застолье закончилось убийством из-за конфликта вокруг российской музыки. Двум братьям 21 и 22 лет правоохранители сообщили о подозрении в умышленном убийстве знакомого (ч. 2 ст. 115 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемые слушали российскую музыку в квартире во время застолья. Их 29-летний знакомый попросил выключить ее, что стало причиной конфликта. Один из братьев несколько раз ударил мужчину ножом, а другой - добил кастрюлей по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Братьев задержали согласно ст. 208 УПК Украины. Прокуратура обратилась в суд с ходатайством о взятии их под стражу. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Отметим, что согласно Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вину не докажет суд.