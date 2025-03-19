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В Киеве трое мужчин устроили стрельбу и погоню за иностранцем из-за долга

Фото: В Киеве трое мужчин устроили стрельбу (kyiv_pro_office)
Автор: Владислава Ткаченко

В Киеве трое мужчин устроили стрельбу и погоню за иностранцем. После того, как они догнали потерпевшего, начали его бить, требуя возврата денег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Трем жителям Киева сообщено о подозрении в организации преследования с элементами насилия и стрельбы из-за невозвращенного долга.

 
Фото: Киевская городская прокуратура

Инцидент произошел после того, как иностранец, который занимался бизнесом в Украине, не смог вернуть 120 тысяч долларов США своим кредиторам в установленный срок.

Потеряв бизнес, мужчина не смог вернуть долг и был вынужден убегать от трех знакомых, которые ждали его под рестораном. Во время попытки убежать, должнику пробили колесо.

Фото: Киевская городская прокуратура

После этого подозреваемые начали преследование потерпевшего, стреляя по его автомобилю. Впоследствии, когда иностранец покинул машину и пытался убежать пешком, его догнали, избили и потребовали вернуть по 40 тысяч долларов США каждому из них.

Под процессуальным руководством Голосеевской окружной прокуратуры города Киева, подозреваемым инкриминируют нарушение по ч. 3 ст. 355 УК Украины.

Трех нападавших задержали, и им уже сообщено о подозрении в совершении преступления.

Напомним, что в Белой Церкви в одном из ТРЦ произошла стрельба, в результате которой пострадал посетитель спортивного клуба. Полиция Киевской области начала расследование.

При этом в центре Киева в кафе, 28 января, вечером неизвестный выстрелил в 68-летнего мужчину. Его госпитализировали.

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КиевПрокуратура