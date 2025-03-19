В Киеве трое мужчин устроили стрельбу и погоню за иностранцем из-за долга

Трем жителям Киева сообщено о подозрении в организации преследования с элементами насилия и стрельбы из-за невозвращенного долга.

Фото: Киевская городская прокуратура

Инцидент произошел после того, как иностранец, который занимался бизнесом в Украине, не смог вернуть 120 тысяч долларов США своим кредиторам в установленный срок.

Потеряв бизнес, мужчина не смог вернуть долг и был вынужден убегать от трех знакомых, которые ждали его под рестораном. Во время попытки убежать, должнику пробили колесо.

Фото: Киевская городская прокуратура

После этого подозреваемые начали преследование потерпевшего, стреляя по его автомобилю. Впоследствии, когда иностранец покинул машину и пытался убежать пешком, его догнали, избили и потребовали вернуть по 40 тысяч долларов США каждому из них.

Под процессуальным руководством Голосеевской окружной прокуратуры города Киева, подозреваемым инкриминируют нарушение по ч. 3 ст. 355 УК Украины.

Трех нападавших задержали, и им уже сообщено о подозрении в совершении преступления.