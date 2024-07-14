В Киеве Toyota врезалась в автомобили, попавшие в ДТП: есть пострадавшие (фото)

"Сегодня (14 июля, - ред), около 13:00, в полицию Киева поступило сообщение о ДТП с пострадавшими, которое произошло на Столичном шоссе", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа по расследованию ДТП, патрульные полицейские и медики.

Фото с места ДТП в Киеве (t.me/gunpKyiv)

Правоохранители установили, что между автомобилями Dodge и "ВАЗ" произошло ДТП.

"Когда водители и пасажары автомобилей, вышли из них и находились возле места ДТП, в стоявший автомобиль Dodge, въехал автомобиль Toyota", - отметили патрульные.

В результате столкновения пассажирка автомобиля Dodge и водитель автомобиля Toyota получили травмы.