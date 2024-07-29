В Киеве существенно возросла заболеваемость COVID-19

"Если по состоянию на 1 июля в медицинских учреждениях столицы находились двадцать больных с диагнозом COVID-19 и один с подозрением, то на сегодняшнее утро таких пациентов 73. Причем в среднем в больницы пока попадает около 20 человек в сутки. Напомню, что госпитализируют именно в больницу". сложных случаях протекания болезни. К сожалению, среди таких тяжелых больных – 18 детей", - сообщила Гинзбург.

По данным ГУ "Киевский городской Центр контроля и профилактики болезней", всего в июле зарегистрировали 900 случаев COVID-19, а в июне их количество составляло менее 200. С начала года от этого заболевания в столице умерли 52 человека.

Гинзбург напомнила, как можно снизить риски заражения коронавирусом. В частности, нужно следить за личной гигиеной, мыть руки и пользоваться дезинфицирующими средствами, избегать закрытых помещений с большим скоплением людей, часто проветривать помещение и проводить влажную уборку дома и на работе.

"Главное, категорически соблюдать правила - "Заболел - сиди дома!". Почувствовали недомогание - по возможности максимально самоизолируйтесь. Ведь COVID, даже с легким течением болезни, для зараженного вами человека со слабым иммунитетом (ребенка, беременного, хронического больного, старшего человека) может стать смертельным", - подчеркнула она.