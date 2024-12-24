В Киеве суд признал акушера-гинеколога виновным в гибели младенца: какое наказание назначили

Трагедия произошла в мае 2020 года во время родов 32-летней женщины. Врач неправильно оценил результаты КТГ-мониторинга, который позволяет отслеживать состояние ребенка в утробе матери, и поздно принял решение о кесаревом сечении. Из-за этого у новорожденного развились необратимые изменения в центральной нервной системе, от которых ребенок умер через 55 дней.

Заключение судебно-медицинской экспертизы подтвердило причинно-следственную связь между действиями врача и смертью младенца.

Суд признал акушера-гинеколога виновным по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса Украины. Ему назначили 3 года заключения с лишением права заниматься медицинской деятельностью на 1 год - максимальное наказание по этой статье.

Также суд обязал частную клинику выплатить потерпевшей стороне компенсацию морального вреда в размере 1,17 миллиона гривен.

По данным прокуратуры, во время судебного процесса, который длился более двух лет, обвиняемый своей вины не признал.