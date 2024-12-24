В Киеве суд признал акушера-гинеколога виновным в гибели младенца: какое наказание назначили

В Киеве суд признал виновным акушера-гинеколога частной клиники в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к смерти новорожденного ребенка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора и Киевскую городскую прокуратуру.
Трагедия произошла в мае 2020 года во время родов 32-летней женщины. Врач неправильно оценил результаты КТГ-мониторинга, который позволяет отслеживать состояние ребенка в утробе матери, и поздно принял решение о кесаревом сечении. Из-за этого у новорожденного развились необратимые изменения в центральной нервной системе, от которых ребенок умер через 55 дней.
Заключение судебно-медицинской экспертизы подтвердило причинно-следственную связь между действиями врача и смертью младенца.
Суд признал акушера-гинеколога виновным по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса Украины. Ему назначили 3 года заключения с лишением права заниматься медицинской деятельностью на 1 год - максимальное наказание по этой статье.
Также суд обязал частную клинику выплатить потерпевшей стороне компенсацию морального вреда в размере 1,17 миллиона гривен.
По данным прокуратуры, во время судебного процесса, который длился более двух лет, обвиняемый своей вины не признал.
Ранее РБК-Украина рассказывало, в Одесском районе трагически погибли трое детей в возрасте 3, 5 и 7 лет, предположительно, из-за отравления неизвестным веществом. Об этом сообщили в полиции Одесской области. По предварительным данным, дети находились дома, пока их мать занималась домашними делами. Когда женщина заметила, что дети в тяжелом состоянии, она вызвала скорую помощь. Врачи диагностировали отравление, но спасти малышей не удалось. Следователи открыли уголовные производства по статьям о злостном невыполнении обязанностей по уходу за детьми, незаконном обороте ядовитых веществ, а также умышленном убийстве с пометкой "несчастный случай".
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