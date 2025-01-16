В Киеве студенту в автобусе порезали лицо бритвой из-за громкой музыки: детали

В автобусе Киева произошел конфликт между группой несовершеннолетних парней и одним из пассажиров.

РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.

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Что известно о конфликте в автобусе Киева

В пресс-службе Главного управления Национальной полиции в городе Киеве рассказали, что вечером вторника, 14 января, правоохранители столицы получили сообщение о конфликте в автобусе.

"Во время поездки маршрутным транспортным средством, которое курсирует по Дарницкому району, один из пассажиров ударил бритвой по лицу другого пассажира - несовершеннолетнего парня", - объяснили в полиции.

На место происшествия оперативно прибыли полицейские полка особого назначения №1.

Как выяснилось, преступлению предшествовал конфликт по поводу того, что парень громко прослушивал музыку на портативной колонке и не реагировал на замечания других пассажиров.

Учитывая это 53-летний мужчина ударил юношу парикмахерской бритвой, причинив ему резаную рану лица.

Несовершеннолетнего пострадавшего медики госпитализировали в учреждение здравоохранения, а нарушителя полицейские задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Парикмахерская бритва (фото: kyiv.npu.gov.ua)

В пресс-службе Киевской городской прокуратуры уточнили, что громко слушали музыку в автобусе группа несовершеннолетних ребят.

Они получили замечание по этому поводу от другого пассажира. Впрочем, даже тогда музыку не выключили.

"В это время мужчина, который не был участником этого разговора, внезапно поднялся со своего места, молча достал из кармана парикмахерскую бритву и нанес ею один удар в лицо одного из ребят, после чего пытался покинуть место происшествия", - сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что в результате этих действий 17-летнему студенту было причинено телесное повреждение в виде открытой раны носа.

Сразу после этого водитель автобуса остановился и вызвал сотрудников полиции.

Последствия конфликта в автобусе (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Какими могут быть последствия для нападающего

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Дарницкой окружной прокуратуры города Киева 53-летнему жителю столицы было сообщено о подозрении в хулиганстве с применением бритвы, в результате которого несовершеннолетний студент получил травму лица (часть 4 статьи 296 УК Украины).

Мужчина находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос о применении в отношении его меры пресечения.

Задержанный правоохранителями мужчина (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Санкция статьи (за совершение хулиганских действий) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Досудебное расследование проводят следователи Дарницкого УП ГУ НП в городе Киеве.

В прокуратуре напомнили при этом, что согласно статье 62 Конституции Украины, человек считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнут уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Тем временем полиция Киева призвала граждан:

иметь уважение друг к другу;

решать конфликты мирным путем.

"В случае нарушений общественного порядка следует позвонить в полицию по номеру "102", а не прибегать к применению физической силы", - подытожили правоохранители.