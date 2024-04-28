В Киеве произошел взрыв гранаты: есть пострадавшие

"Сообщения о взрыве возле одной из многоэтажек Святошинского района поступило в полицию сегодня ночью", - говорится в сообщении.

На место выезжали следственно-оперативные группы главного и районного управлений полиции, взрывотехники и медики. На месте выяснилось, что в результате взрыва, который произошел, вероятно, от подрыва гранаты, пострадали двое мужчин.

"Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия выясняются", - добавили в полиции.

По указанному факту Святошинским управлением полиции начато уголовное производство по двум статьям - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и неосторожное тяжелое или средней тяжести телесное повреждение.

Взрывы в Киеве

В Киеве не впервые происходят взрывы. Буквально семь дней назад, 21 апреля, в Голосеевском районе Киева прогремели взрывы. Вероятно, взорвалась граната, из-за чего погиб мужчина.

Напомним, что в 2016 году во время протестов под Верховной радой произошел взрыв боевой гранаты. Тогда пострадали полсотни правоохранителей.