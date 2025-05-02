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В Киеве на станции метро "Дорогожичи" нашли труп: первые детали ЧП

Фото: в Киеве на станции метро "Дорогожичи" нашли труп 2 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец, Наталия Гурковская

В Киеве на станции метро "Дорогожичи" нашли мертвого человека.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой пресс-службу полиции Киева.

Информация о мертвом человеке на станции метро "Дорогожичи" в Киеве сначала появилась в сети.

РБК-Украина подтвердили страшную находку.

"Да, утром нашли без признаков насильственной смерти. Мужчина 1996 года рождения. Его личность сейчас устанавливается", - отметили правоохранители.

Причина смерти будет известна после вскрытия.

 

Как сообщалось, недавно в Ровно возле мусорников обнаружили тело новорожденного ребенка. Правоохранители уже установили личность женщины, которая родила младенца.

Кроме того, 19 апреля на Буковине нашли мертвым 19-летнего курсанта. Он учился в Национальной академии Госпогранслужбы имени Богдана Хмельницкого.

Также 17 апреля в Хмельницком нашли тело 20-летнего курсанта с признаками огнестрельного ранения.

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