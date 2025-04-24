В Киеве произошла стрельба на парковке: в полиции рассказали первые детали

Так, информация о стрельбе поступила сегодня около 10 часов.

"Предварительно установлено, что на парковке возник конфликт между двумя мужчинами, в ходе чего один из них произвел выстрел", - говорится в сообщении.

На место происшествия немедленно выехали экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа территориального подразделения, руководство территориального подразделения и главного управления полиции.

Фото с места стрельбы в Подольском районе (t.me/gunpKyiv)



Все участники происшествия установлены, на месте работают правоохранители, все обстоятельства устанавливаются. Решается вопрос правовой квалификации.