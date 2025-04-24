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В Киеве произошла стрельба на парковке: в полиции рассказали первые детали

Фото: в Киеве произошла стрельба в Подольском районе 24 апреля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Киеве произошла стрельба на парковке в Подольском районе. Появились первые подробности инцидента.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Так, информация о стрельбе поступила сегодня около 10 часов.

"Предварительно установлено, что на парковке возник конфликт между двумя мужчинами, в ходе чего один из них произвел выстрел", - говорится в сообщении.

На место происшествия немедленно выехали экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа территориального подразделения, руководство территориального подразделения и главного управления полиции.

 

Фото с места стрельбы в Подольском районе (t.me/gunpKyiv)

Все участники происшествия установлены, на месте работают правоохранители, все обстоятельства устанавливаются. Решается вопрос правовой квалификации.

 

Как сообщалось ранее, на Пасху, 20 апреля, в Каменском мужчина устроил стрельбу из автомата. Правоохранители его уже задержали. Как узнало РБК-Украина стрельба стала следствием конфликта между гражданским и военным.

Также на днях в Киеве мужчину нашли с огнестрельным ранением. Полиция расследует покушение на убийство.

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