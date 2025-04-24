В Киеве произошла стрельба на парковке: в полиции рассказали первые детали
В Киеве произошла стрельба на парковке в Подольском районе. Появились первые подробности инцидента.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.
Так, информация о стрельбе поступила сегодня около 10 часов.
"Предварительно установлено, что на парковке возник конфликт между двумя мужчинами, в ходе чего один из них произвел выстрел", - говорится в сообщении.
На место происшествия немедленно выехали экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа территориального подразделения, руководство территориального подразделения и главного управления полиции.
Фото с места стрельбы в Подольском районе (t.me/gunpKyiv)
Все участники происшествия установлены, на месте работают правоохранители, все обстоятельства устанавливаются. Решается вопрос правовой квалификации.
Как сообщалось ранее, на Пасху, 20 апреля, в Каменском мужчина устроил стрельбу из автомата. Правоохранители его уже задержали. Как узнало РБК-Украина стрельба стала следствием конфликта между гражданским и военным.
Также на днях в Киеве мужчину нашли с огнестрельным ранением. Полиция расследует покушение на убийство.
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