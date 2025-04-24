В Киеве произошла стрельба на парковке: в полиции рассказали первые детали

Фото: в Киеве произошла стрельба в Подольском районе 24 апреля (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Киеве произошла стрельба на парковке в Подольском районе. Появились первые подробности инцидента.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Так, информация о стрельбе поступила сегодня около 10 часов. "Предварительно установлено, что на парковке возник конфликт между двумя мужчинами, в ходе чего один из них произвел выстрел", - говорится в сообщении. На место происшествия немедленно выехали экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа территориального подразделения, руководство территориального подразделения и главного управления полиции. Фото с места стрельбы в Подольском районе (t.me/gunpKyiv)



Все участники происшествия установлены, на месте работают правоохранители, все обстоятельства устанавливаются. Решается вопрос правовой квалификации.