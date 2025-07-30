В Киеве произошла стрельба возле супермаркета: есть раненый, нападавший задержан

Инцидент произошел около 23:00 на улице Каштановой в Деснянском районе Киева. Прохожие сообщили в полицию о стрельбе возле одного из супермаркетов.

Правоохранители установили, что 46-летний житель столицы сделал замечание водителю Audi из-за нарушения правил парковки.

Фото: полиция задержала нападавшего с Audi (t.me/gunpKyiv)

Между мужчинами возникла словесная перепалка, в ходе которой молодой водитель несколько раз выстрелил в сторону оппонента, причинив последнему ранение лица.

После стрельбы нападавший скрылся на автомобиле.

Что известно о стрелке

По ориентировке, патрульная полиция оперативно разыскала беглеца.

Им оказался 19-летний киевлянин. Во время задержания у него изъяли орудие преступления.

Следователи задержали парня в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УКУ - хулиганство с применением оружия.