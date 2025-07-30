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В Киеве произошла стрельба возле супермаркета: есть раненый, нападавший задержан

Среда 30 июля 2025 09:18
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В Киеве произошла стрельба возле супермаркета: есть раненый, нападавший задержан Фото: полиция задержала нападавшего с Audi (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Киеве полиция задержала парня, который устроил стрельбу на Троещине. Причиной конфликта стало замечание относительно неправильной парковки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Инцидент произошел около 23:00 на улице Каштановой в Деснянском районе Киева. Прохожие сообщили в полицию о стрельбе возле одного из супермаркетов.

Правоохранители установили, что 46-летний житель столицы сделал замечание водителю Audi из-за нарушения правил парковки.

Фото: полиция задержала нападавшего с Audi (t.me/gunpKyiv)

Между мужчинами возникла словесная перепалка, в ходе которой молодой водитель несколько раз выстрелил в сторону оппонента, причинив последнему ранение лица.

После стрельбы нападавший скрылся на автомобиле.

Что известно о стрелке

По ориентировке, патрульная полиция оперативно разыскала беглеца.
Им оказался 19-летний киевлянин. Во время задержания у него изъяли орудие преступления.

Следователи задержали парня в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УКУ - хулиганство с применением оружия.

Похожие инциденты со стрельбой

Напомним, что в Киеве неизвестная женщина устроила стрельбу рядом с подъездом жилого дома в Днепровском районе.

Находясь рядом с подъездом женщина произвела выстрел в сторону здания, после чего с места происшествия ушла.

Незадолго до этого, двое мужчин в Киеве устроили стрельбу во время езды на автомобиле, полиция провела спецоперацию и сразу задержала нарушителей.

Еще раньше, а именно днем четверга, 8 мая, неизвестный устроил стре льбу в Бучанском районе Киевской области. В результате было сообщение о жертвах.

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