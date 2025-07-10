В Киеве произошла смертельная стрельба: РБК-Украина узнало первые детали от полиции

Другие инциденты с оружием в Киеве

Напомним, 8 июля столичная полиция устанавливала обстоятельства убийства мужчины в Деснянском районе.

Предварительно правоохранители выяснили, что к припаркованному на улице авто, в салоне которого находился мужчина, подошел неизвестный и выстрелил из оружия, после чего скрылся. От полученного огнестрельного ранения пострадавший погиб.

В мае в одном из отелей Святошинского района Киева также произошла стрельба. Тогда в городе была введена специальная полицейская операция. В результате проведенных мероприятий злоумышленника задержали.

В апреле в Киеве нашли мужчину с огнестрельным ранением. Полиция открыла дело как покушение на убийство.

Кроме того, в Оболонском районе Киева произошла стрельба 26 марта. В результате происшествия ранения получил местный житель.

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