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В Киеве произошла смертельная стрельба: РБК-Украина узнало первые детали от полиции

Киев, Четверг 10 июля 2025 11:08
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В Киеве произошла смертельная стрельба: РБК-Украина узнало первые детали от полиции Иллюстративное фото: в Киеве застрелили мужчину (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

В Голосеевском районе Киева произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина. Полиция устанавливает обстоятельства убийства.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в Национальной полиции.

По данным источников, на месте происшествия правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением.

Сейчас на месте работают следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, кинологи, сотрудники уголовного розыска и другие службы. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента и устанавливают личность погибшего.

Другие инциденты с оружием в Киеве

Напомним, 8 июля столичная полиция устанавливала обстоятельства убийства мужчины в Деснянском районе.

Предварительно правоохранители выяснили, что к припаркованному на улице авто, в салоне которого находился мужчина, подошел неизвестный и выстрелил из оружия, после чего скрылся. От полученного огнестрельного ранения пострадавший погиб.

В мае в одном из отелей Святошинского района Киева также произошла стрельба. Тогда в городе была введена специальная полицейская операция. В результате проведенных мероприятий злоумышленника задержали.

В апреле в Киеве нашли мужчину с огнестрельным ранением. Полиция открыла дело как покушение на убийство.

Кроме того, в Оболонском районе Киева произошла стрельба 26 марта. В результате происшествия ранения получил местный житель.

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