В Киеве произошло смертельное ДТП: погиб 1,5-летний ребенок

В Киеве на Броварском проспекте в пятницу, 17 мая, произошло смертельное ДТП с участием трех легковых автомобилей. В результате аварии погиб 1,5-летний ребенок, беременная женщина и мужчина в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Как сообщается, авария произошла около 12:30 на Броварском проспекте.

Установлено, что 39-летний водитель, управляя автомобилем "БМВ", выехал на встречную полосу движения, где столкнулся со встречным автомобилем марки "Changan", который после удара выехал в неуправляемом состоянии на встречную, где столкнулся с автомобилем "Шевроле Авео".

В результате ДТП водитель "Шевроле Авео" и его пассажирка - беременная женщина в тяжелом состоянии без сознания доставлены в больницу. Еще один пассажир - 1,5-летний ребенок от полученных травм скончался на месте аварии.

Водителя "БМВ" задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему готовится сообщение о подозрении. Прибор Драгер показал, что водитель был трезвый.

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2. ст. 286 УК Украины).

Фото: в Киеве произошло смертельное ДТП (t.me/kyiv_pro_office)