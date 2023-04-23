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В Киеве произошло ДТП на Бориспольском шоссе: движение затруднено

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Киев, Воскресенье 23 апреля 2023 17:12
В Киеве произошло ДТП на Бориспольском шоссе: движение затруднено Фото: в Киеве произошло ДТП на Бориспольском шоссе (t.me/kyivpatrol)
Автор: Елизавета Драбкина

На Бориспольском шоссе в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие. Движение в направлении столицы затруднено.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал патрульной полиции Киева.

Авария произошла в 1 км от Харьковской площади.

Из-за ДТП перед въездом в Киев движение осуществляется по крайней правой полосе. Патрульные обеспечивают охрану места аварии.

Водителей просят заблаговременно планировать свои маршруты, учитывая ограничения, и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, 15 апреля на автодороге Киев-Чоп произошла авария с потерпевшими.

Кроме того, РБК-Украина объясняло, как оформить европротокол о ДТП без вызова полиции.

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