В Киеве произошло ДТП на Бориспольском шоссе: движение затруднено
На Бориспольском шоссе в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие. Движение в направлении столицы затруднено.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал патрульной полиции Киева.
Авария произошла в 1 км от Харьковской площади.
Из-за ДТП перед въездом в Киев движение осуществляется по крайней правой полосе. Патрульные обеспечивают охрану места аварии.
Водителей просят заблаговременно планировать свои маршруты, учитывая ограничения, и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
Напомним, 15 апреля на автодороге Киев-Чоп произошла авария с потерпевшими.
Кроме того, РБК-Украина объясняло, как оформить европротокол о ДТП без вызова полиции.
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