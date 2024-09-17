RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве произошло смертельное ДТП, предупреждают об осложненном движении

Фото: в Киеве произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса (t.me/gunpKyiv)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 17 сентября, в Голосеевском районе Киева произошло смертельное ДТП с участием автомобиля и микроавтобуса. Движение транспорта в направлении улицы Академика Заболотного затруднено.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал полиции Киева.

Авария произошла около 12:35 на Столичном шоссе с участием с участием автомобиля Ford и микроавтобуса Mercedes. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погибла водитель легковушки. Водитель и пассажиры микроавтобуса получили ранения. 

Как сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА), на месте работают все экстренные службы, в том числе и медики. 

 

Фото: в Киеве произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса (t.me/gunpKyiv)

Пятерым пассажирам была оказана помощь на месте, еще девять пострадавших госпитализировали в медучреждения столицы.

"Среди госпитализированных - в частности, водитель пассажирского транспортного средства и один ребенок", - добавляет КГГА. 

Отмечается, что движение в направлении Академика Заболотного сейчас затруднено. 

Напомним, РБК-Украина писало о том, как в Киеве на улице Глубочицкой неуправляемый трамвай на полной скорости протаранил десятки машин. В результате шесть человек получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевДТП