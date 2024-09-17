В Киеве произошло смертельное ДТП, предупреждают об осложненном движении

Сегодня, 17 сентября, в Голосеевском районе Киева произошло смертельное ДТП с участием автомобиля и микроавтобуса. Движение транспорта в направлении улицы Академика Заболотного затруднено.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал полиции Киева.

Авария произошла около 12:35 на Столичном шоссе с участием с участием автомобиля Ford и микроавтобуса Mercedes. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погибла водитель легковушки. Водитель и пассажиры микроавтобуса получили ранения.

Как сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА), на месте работают все экстренные службы, в том числе и медики.

Фото: в Киеве произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса (t.me/gunpKyiv)

Пятерым пассажирам была оказана помощь на месте, еще девять пострадавших госпитализировали в медучреждения столицы.

"Среди госпитализированных - в частности, водитель пассажирского транспортного средства и один ребенок", - добавляет КГГА.

Отмечается, что движение в направлении Академика Заболотного сейчас затруднено.