ua en ru
Вт, 17 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве произошло смертельное ДТП, предупреждают об осложненном движении

Вторник 17 сентября 2024 14:56
UA EN RU
В Киеве произошло смертельное ДТП, предупреждают об осложненном движении Фото: в Киеве произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса (t.me/gunpKyiv)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 17 сентября, в Голосеевском районе Киева произошло смертельное ДТП с участием автомобиля и микроавтобуса. Движение транспорта в направлении улицы Академика Заболотного затруднено.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал полиции Киева.

Авария произошла около 12:35 на Столичном шоссе с участием с участием автомобиля Ford и микроавтобуса Mercedes. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погибла водитель легковушки. Водитель и пассажиры микроавтобуса получили ранения.

Как сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА), на месте работают все экстренные службы, в том числе и медики.

Фото: в Киеве произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса (t.me/gunpKyiv)

Пятерым пассажирам была оказана помощь на месте, еще девять пострадавших госпитализировали в медучреждения столицы.

"Среди госпитализированных - в частности, водитель пассажирского транспортного средства и один ребенок", - добавляет КГГА.

Отмечается, что движение в направлении Академика Заболотного сейчас затруднено.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как в Киеве на улице Глубочицкой неуправляемый трамвай на полной скорости протаранил десятки машин. В результате шесть человек получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев ДТП
NEWS
Казнь военнопленного мечом. Офис генпрокурора начал расследование
Казнь военнопленного мечом. Офис генпрокурора начал расследование
DAILY
Посол Василий Боднар: Турция продолжает быть активным посредником между Украиной и Россией
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Посол Василий Боднар: Турция продолжает быть активным посредником между Украиной и Россией