В Киеве произошло смертельное ДТП, предупреждают об осложненном движении
Сегодня, 17 сентября, в Голосеевском районе Киева произошло смертельное ДТП с участием автомобиля и микроавтобуса. Движение транспорта в направлении улицы Академика Заболотного затруднено.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал полиции Киева.
Авария произошла около 12:35 на Столичном шоссе с участием с участием автомобиля Ford и микроавтобуса Mercedes. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погибла водитель легковушки. Водитель и пассажиры микроавтобуса получили ранения.
Как сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА), на месте работают все экстренные службы, в том числе и медики.
Фото: в Киеве произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса (t.me/gunpKyiv)
Пятерым пассажирам была оказана помощь на месте, еще девять пострадавших госпитализировали в медучреждения столицы.
"Среди госпитализированных - в частности, водитель пассажирского транспортного средства и один ребенок", - добавляет КГГА.
Отмечается, что движение в направлении Академика Заболотного сейчас затруднено.
Напомним, РБК-Украина писало о том, как в Киеве на улице Глубочицкой неуправляемый трамвай на полной скорости протаранил десятки машин. В результате шесть человек получили ранения.
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