"Взрыв на стадионе в Соломенском районе столицы произошел в результате срабатывания страйкбольной гранаты. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают следственно-оперативная группа территориального подразделения, взрывотехники и медики.

В настоящее время за помощью к врачам обратился 17-летний подросток, находившийся на стадионе. У него диагностирована острая реакция на стресс. Других пострадавших нет.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, а также лицо, которое задействовало взрывное устройство. Решается вопрос о правовой квалификации события.

Фото: в Киеве на стадионе взорвалась страйкбольная граната (t.me/gunpKyiv)