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В Киеве работник прокуратуры сбил женщину на тротуаре и скрылся: видео резонансного ДТП

Воскресенье 20 июля 2025 04:20
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В Киеве работник прокуратуры сбил женщину на тротуаре и скрылся: видео резонансного ДТП Иллюстративное фото: в Киеве работник прокуратуры сбил женщину на тротуаре (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Работник прокуратуры попал в резонансное ДТП в Киеве. Он сбил женщину на тротуаре и скрылся с места аварии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение генпрокурора Александра Кравченко.

Авария произошла около 23:30 субботы, 19 июля в Голосеевском районе столицы. Видео с моментом аварии показал генпрокурор Кравченко. По его словам, виновник сначала скрылся с места ДТП, однако впоследствии был задержан.

По предварительным данным, женщина, которую сбил чиновник - жива.

Виновник аварии - Андрей Молочный. Он главный специалист отдела органов прокуратуры.

В то же время Кравченко заявил, что берет дело под личный контроль и будет представлять потерпевшую в суде.

"Я еще раз подчеркиваю: принадлежность к органам прокуратуры не индульгенция, это ответственность. Беру это дело под контроль. И, как генеральный прокурор, буду представлять интересы потерпевшей в суде. Такое поведение позор для всей системы. Оно должно быть жестко наказано. И я обещаю, так и будет", - написал он под видео.

ДТП в Киеве

Стоит напомнить, вчера в столице произошла еще одна резонансная авария - автомобиль "Мерседес" влетел в летнюю террасу ресторана, где на тот момент находились люди. Сначала в полиции заявили, что за рулем была женщина, которая не справилась с управлением.

Но потом выяснилось, что водителем была гражданка, которая никогда не получала водительского удостоверения.

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