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В Киеве умерла еще одна жертва атаки России в канун Нового года

Фото: в Киеве умерла еще одна жертва атаки России в канун Нового года (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве скончалась еще одна жертва российских обстрелов 29 декабря. Все это время женщина находилась в больнице в тяжелом состоянии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Виталия Кличко.

"Умерла еще одна пострадавшая во время ракетных обстрелов столицы 29 декабря 2022 года. 40-летняя женщина находилась в больнице в тяжелом состоянии. Это третья жертва варварской атаки россиян накануне Нового года", - пишет Кличко.

Напомним, РБК-Украина писало о десятом массированном обстреле россиян. В результате удара в Киеве было повреждено более 20 домов и больница. Также в некоторых районах столицы обнаружили обломки ракет .

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