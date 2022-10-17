В Киеве полицейские подстрелили дрон-камикадзе: появилось видео

Он опубликовал видео, сделанное во время сегодняшней атаки дронов. На кадрах заметно, что полицейские из стрелкового оружия подстрелили дрон. После этого беспилотник оккупантов упал.

Напомним, сегодня оккупанты ударили дронами по Киеву. В результате атаки произошел взрыв в многоэтажке, известно о четырех погибших.

Всего оккупанты выпустили по Украине 43 дрона-камикадзе. Обстрелы также зафиксированы в Сумской и Днепропетровской областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.