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В Киеве пока не планируется отключение света, - ДТЭК

Фото: в Киеве пока не планируется отключение света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Благодаря ответственному потреблению электроэнергии жителями столицы и слаженным действиям энергетиков ДТЭК и "Укрэнерго" в Киеве пока не планируется отключение света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

"Энергетикам ДТЭК Киевские электросети и специалистам НЭК Укрэнерго удалось стабилизировать ситуацию в энергосистеме, что позволит пока не применять в столице графики аварийных отключений. Это стало возможным, в том числе благодаря тому, что киевляне откликнулись на призывы снизить потребление в пиковые часы нагрузки", - сообщили в компании.

В ДТЭК также поблагодарили жителей столицы за существенное сокращение потребления в часы утреннего и вечернего максимума.

"Каждый гражданин сегодня энергетик. Мы благодарны жителям столицы за ответственное потребление электроэнергии в сложные дни для нашей энергосистемы", - сообщили в компании.

Вместе с тем в компании подчеркнули, что ситуация остается сложной и риск повторных вражеских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру сохраняется.

"Энергетики ДТЭК, "Укрэнерго", других компаний, службы спасения и Вооруженные силы Украины делают все возможное для того, чтобы обезопасить энергосистему и не допустить отключений потребителей. Однако риск новых террористических атак на украинские электростанции и подстанции остается и нужно готовиться ко всем возможным сценариям", - отметили в ДТЭК.

Напомним, 10-11 октября россия массово атаковала объекты энергетической инфраструктуры, что привело к дефициту мощности в энергосистеме. Были разрушены электростанции и узловые подстанции.

Энергетики в режиме 24/7 возобновляют электроснабжение в пострадавших регионах. Накануне за оперативную работу энергетики поблагодарил президент Владимир Зеленский.

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КиевЭлектроэнергия