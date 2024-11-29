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В Киеве показали новые кадры последствий атаки дронов

Киев, Пятница 29 ноября 2024 08:53
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В Киеве показали новые кадры последствий атаки дронов Фото: КГВА показала последствия атаки дронов в Днепровском районе (t.me/VA_Kyiv)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты вечером 28 ноября атаковали Киев дронами. Появились новые кадры последствий атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

КГВА опубликовала кадры последствий российской атаки дронов в Днепровском районе.

В результате падения обломков в Днепровском районе было повреждено здание поликлиники. Ранее КГВА сообщала, что в больнице был пожар.

Также в результате атаки повреждены соседние с больницей дома. Там выбиты окна, повреждены стены.

Фото: последствия атаки дронов в Днепровском районе (t.me/VA_Kyiv)

Атака на Киев

Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 22:40 28 ноября. Позже в столице объявили повторную тревогу. Воздушные силы предупредили об угрозе дронов.

В Киеве работала противовоздушная оборона по вражеским беспилотникам. Известно, что в Днепровском районе упали обломки. По словам городских властей, произошло возгорание наружной обшивки здания поликлиники. В результате атаки пострадал человек.

Кроме того, зафиксировано падение обломков в Святошинском районе. Там был поврежден объект инфраструктуры.

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